Quinta do Paiol e a Clínica Your Vet promovem formação na área da Equinicultura 10 Dezembro, 2019 18:43

A Quinta do Paiol e a Clínica Veterinária, Your Vet, levaram a cabo, nos passados dias 7 e 8 de Dezembro, uma formação na área da equinicultura intitulada “A Estrutura do Cavalo para a sua boa performance desportiva”.

A apresentação dos conteúdos esteve a cargo da Dra. Maria Antónia Nabais, Médica Veterinária especialista em equinos, que se deslocou do continente para o efeito e que muito enriqueceu a apresentação com os seus vastos conhecimentos e experiência, e o Médico Veterinário Dr. Francisco Teves da Clínica Veterinária Your Vet.

A formação foi aprovada pela Federação Equestre Portuguesa e pelo Instituto Português do Desporto e Juventude como formação certificada para treinadores de desporto na área da equitação, e teve a participação de treinadores de equitação das ilhas de S. Miguel, Terceira e Faial. Dado o seu interesse temático para os praticantes de equitação na sua generalidade, a formação foi aberta a todos os interessados tendo reunido vinte e um participantes.

A Formação decorreu com um elevado grau da participação e de envolvimento quer nas aulas teóricas quer nas práticas, permitindo perceber que existe hoje, na Região, interesse pelo aprofundamento dos conhecimentos de equinicultura e equitação desportiva.