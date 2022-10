Queres viver ‘Uma aventura com o Garrano’?

Vilar do Monte, em Ponte de Lima, vai acolher no próximo domingo, 16 de outubro, “Uma Aventura com o Garrano”, um peddy-paper que permitirá às crianças aprender mais sobre esta espécie.

“O Garrano, o último cavalo semi-selvagem da Europa, habita as Serras do Alto Minho, como a Serra de Arga, a Serra de Santa Luzia, a Área de Paisagem Protegida de Corno de Bico ou a Serra da Labruja, onde se encontram as aldeias da Mesa dos Quatro Abades, e ainda o Parque Nacional Peneda-Gerês.

Estes equídeos vivem em liberdade, organizando-se em grupos que, por vezes, se deixam avistar por quem percorre as estradas e os trilhos de montanha”, explica o município de Ponte de Lima. “Vem viver a experiência inesquecível de montar este cavalo tão especial!”, desafia a autarquia. O prazo para as inscrições termina no dia 14 de outubro.

Existem dois horários disponíveis para crianças entre 5 e 10 anos (09h30 e 11h00) e entre 10 e 15 anos (14h30 e 16h00). Este evento é promovido ao abrigo do projeto Vilas e Aldeias Equestres Entre Arga e Lima, cofinanciado pelo Turismo de Portugal, do qual são parceiros os Municípios de Caminha, Ponte de Lima e Viana do Castelo.

E-mail: destinoequestre@gmail.com

Telemóvel: 963 518 317