«Quercus AR» o mais valioso no Leilão de Alter

Mais de 3.000 pessoas marcaram presença na Coudelaria de Alter do Chão para acompanhar no dia 24 de abril, o tradicional Leilão de Alter, organizado pela Companhia das Lezírias, um dos pontos altos do calendário equestre nacional.

Em pista, foram apresentados 24 animais – 13 éguas e 11 machos – com resultados bastante positivos. No final do evento, 7 éguas foram vendidas, totalizando 45.800€, e 7 machos alcançaram 87.100€, perfazendo um volume total de vendas de 132.900€. Este valor supera em 11.250€ o montante arrecadado em 2024 (121.650€), evidenciando o crescente interesse na genética Alter Real, tanto a nível nacional como internacional.

O destaque da edição foi Quercus AR, um jovem garanhão apresentado por André Brás, filho de Coronel e da égua Veija-La. Numa disputa acesa entre o público presencial e os licitantes online, o cavalo foi vendido por 18.400€, ultrapassando em 8.400€ o seu valor base de 10.000€ e tornando-se o exemplar mais valioso do leilão.

Os cavalos vendidos seguirão agora para novos destinos, incluindo Alemanha, França, Espanha, Suécia, Reino Unido e Portugal, levando consigo a reputação e a tradição da Coudelaria de Alter e contribuindo para o reforço da projeção internacional do cavalo Lusitano.

Os exemplares que não foram vendidos no evento continuarão disponíveis para aquisição, com um acréscimo de 10% sobre o valor base de licitação.

O Leilão de Alter 2025 encerrou com um balanço extremamente positivo, não só pelo retorno financeiro, mas também pela energia contagiante e o entusiasmo vividos ao longo do evento. A Coudelaria de Alter felicitou os novos proprietários e expressou um agradecimento especial a todos os que contribuíram para o sucesso desta edição.

O cavalo Alter Real reafirma assim o seu estatuto de embaixador do cavalo Lusitano e da Arte Equestre em Portugal — arte esta que é reconhecida como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.