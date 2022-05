«Queque do Lagar» eleita Campeã Fêmea e Campeã dos Campeões nas Caldas da Rainha

O IX Festival do Cavalo Lusitano do Oeste, organizado numa parceria entre a Associação dos Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano do Oeste e a Câmara Municipal de Caldas da Rainha, homenageou no Parque D. Carlos I durante três dias, o cavalo Puro Sangue Lusitano. Esta edição contou com a presença de mais de 40 criadores, cujos animais ocuparam as boxes de exposição.

No sábado, realizou-se o concurso de Modelo e Andamentos e no qual a poldra de 2 anos, «Queque do Lagar» (Indigo x Lambreta do Lagar por Escorial) do criador e proprietário Manuel Teixeira foi considerada pelo júri do concurso a Égua de Ouro e Campeã dos Campeões do IX Festival do Cavalo Lusitano do Oeste.

Nas poldras de 1 ano com 7 inscritas, destacaram-se «Ryana GM» (Escorial x Imperial da Toula por Jiboia) do criador e proprietário Gonçalo Nuno de Campos Loureiro e «Ravioli CHS» (Iuca x Marisma por Jiboia), dos criadores e proprietários Madalena Cannas e Henrique da Silva que recebeu a medalha de ouro. A medalha de prata foi para «Roma de Cabanões» (Miura de Cais x Brandy por Rezingão da Broa), criadores e proprietários Carla Maria da Silva e Vicente da Costa.

Nas poldras de 2 anos com 3 inscritas, «Queque do Lagar» recebeu a medalha de ouro e «Quiribati CHS» (Lince x Marisma por Jardim) de Madalena Cannas e de Henrique Silva recebeu a prata.

Nas poldras de 3 anos, «Pandora d’Atela» (Escorial x Guhapa d’Atela por Hostil) do criador Lusitanos d’Atela e propriedade de Horseberlenga Lda. destacou-se recebendo a medalha de prata.

Nas éguas afilhadas e de 4 ou + anos montadas não foram atribuídas medalhas.

Nos poldros de 1 anos, medalha de ouro para «Relâmpago d’Hortas» (Jasmim Plus x Delicia do MT por Querer) do criador e proprietário Tiago Fragata enquanto «Reguila» (Xarlot x Famosa do Monte por Jangada) do criador e proprietário António Pereira recebeu a prata.

Nos poldros de 2 anos, com 3 inscritos não foram atribuídas medalhas. Na classe de poldros de 3 anos com 4 inscritos «Poeta» (Violino x Irreal por Riopele) do criador e proprietário João Cláudio Oliveira e «Poker» (Idolo x Estrela por Zorba) do criador Nuno Ricardo Rodrigues e propriedade de João Lopes Arsénio receberam as medalhas de prata.

Na Classe de Machos de 4 ou + anos montados, «Orient QB» (Real x Dama do Pinheiro por Peralta Pinha) do criador e proprietário Fine Horse – Criação e Equitação Desp. Lda. e «Neptuno» (Perito x Cajueira por Joel) do criador João Lynce e propriedade de Sabine Rolfs receberam a medalha de ouro. Medalha de prata para «Ópio d’Ornelas» (Joker d’Ornelas x Elite d’Ornelas por Olympus) do criador Gonçalo d’Ornelas e Vasconcelos e propriedade de João Pedro da Silva Costa.

O concurso de Modelo e Andamentos esteve a cargo do juiz, Filipe Rodrigues da APSL.

Para além de terem participado diversos criadores do cavalo Lusitano instalados no Oeste, estiveram também presentes entidades relacionadas com a actividade equestre.

O programa do evento manteve a mesma filosofia de edições anteriores, tendo contado com mais de 80 actividades espalhadas pelos diversos espaços.

O IX Oeste Lusitano terminou este domingo com exibições do Centro Equestre do Morgado Lusitano, Equitação de Trabalho e uma Master Class de Luís Matos no picadeiro central foram os pontos altos deste domingo, que levou ao rubro o numeroso público que assistia.

Resultados AQUI