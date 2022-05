«Quéque do Lagar» Campeão dos Campeões em Castelo Branco

A Escola Superior Agrária de Castelo Branco recebeu este fim-de-semana a quarta edição do Concurso de Modelo e Andamentos CCAM Beira Baixa Sul de cavalos lusitanos, organizada pela Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos ​da Beira Interior.

A poldra de 2 anos, «Quéque do Lagar» (Indigo x Lambreta do Lagar por Escorial) do criador e proprietário Manuel Teixeira, foi a grande vencedora do Concurso de Modelo e Andamentos.

Os resultados ficaram assim ordenados:

Campeão dos Campeões – Quéque do Lagar 🏆

Campeão Macho – Joker 🏆

Campeã Fêmea – Quéque do Lagar 🏆

Melhor criador – Manuel Teixeira 🏆

Melhor apresentador – Carlos Ramalhete 🏆

Poldros 1 ano:

1º Roeiro do Vale 🥇

2º Rei LGF 🥈

3º Rolex da Videira 🥈

4º Rabisco do Lagar

Poldros 2 anos:

1º Quico SC 🥇

2º Qualificado do Lagar

3º Quiss do Solar

Poldros 3 anos:

1º Patrão 🥇

2º Poker

3º Pincelin do Solar

Machos 4 anos montados:

1º Orpheu

2º Ouro de Cabeção

3º Otelo d’Atela

4º Óbidos d’Salgueiral

Machos montados 5 anos ou mais:

1º Joker 🥇

2º Neptuno JPL 🥇

3º Mosto CS 🥈

4º Destino

Fêmea 1 ano

1º Ryana GM 🥇

2º Romana do Monte 🥈

3º Romã do Lagar 🥈

4º Rubina SR

Fêmeas 2 anos:

1º Quéque do Lagar 🥇

2º Quercia CS 🥇

3º Quáqua RAE 🥈

4º Quarentena da Silveira

Fêmeas 3 anos:

1º Poeira do Vale 🥇

2º Pandora D’Atela

3º Poderosa

Éguas afilhadas:

1º Música 🥇

2º Galiza

3º Navarra