Quem vencerá o Grande Prémio de Portugal? 4 Novembro, 2021 20:42

É já na tarde do próximo domingo, dia 7 de Novembro (15h00) que o Hipódromo Municipal da Maia recebe o Grande Prémio de Portugal de Corridas de Cavalos a Galope e Trote Atrelado, sobre a distância de 2400 metros na modalidade de galope e 3000 metros na modalidade de trote atrelado, o maior evento desportivo do fim-de-semana na área Metropolitana do Porto.

Este Grande Prémio, organizado pela Câmara Municipal da Maia, Centro Equestre da Maia e Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida/Liga Portuguesa de Trote e Galope, tem 40 cavalos inscritos, em representação de 19 quadras (equipas) e prémios na ordem dos 10.000 Euros. Com 6 Mangas (corridas) em disputa, três serão da especialidade de Galope e três de Trotador Francês, nas quais se incluem as duas onde se apurará o vencedor do Grande Prémio de Portugal em galope e em trote.

A meteorologia aponta para um dia solarengo no domingo, com temperaturas na ordem dos 16º, ótimo para a prática desportiva. Boas razões para visitar o bonito Hipódromo Municipal da Maia. A Entrada é grátis.

PROGRAMA – 7 de Novembro 2021

1ª Manga – Galope – 1500m

Para a primeira prova do dia em galope, estão inscritos 8 equinos de 8 quadras. O favoritismo aponta para “Ultron” da quadra Cidade Berço.

2ª Manga – Puro Sangue Inglês – GP PORTUGAL – 2400m

Estão inscritos na segunda prova do dia, 7 equinos de 6 quadras. Favorito “Rischiatutto” da quadra Maia Lidador.

3ª Manga – Puro Sangue Inglês – 1.500m

Participam 7 equinos de 7 quadras. Favorito Crimson Mystery (FR) da quadra Russiforever.

4ª Manga – Trotador Francês – 2000m

Para a quarta manga participam 5 equinos de 5 quadras. Favorito “Blason du Bosquet” da quadra Jardins Acúrcio Lda., treinado e conduzido por A. Peixoto.

5ª Manga – Trotador Francês – GP PORTUGAL – 3000m

A principal prova de trote do dia tem 6 inscritos de 5 quadras. O favoritismo aponta para “Very good Tejy” da quadra Maia Lidador conduzido por F. Martins.

6ª Manga – Trotador Francês – 2000m

A última prova do dia, tem 6 inscritos de 4 quadras. Maia Lidador Trotting quer vencer com os trotadores Babas du Meleu conduzido por R. Pinheiro e Boute en Train conduzido por F. Martins. Ambos os cavalos treinados por F. Martins.

CORRIDAS DE CAVALOS A MAIOR INDUSTRIA…

Em termos europeus, as Corridas de Cavalos representam, a maior indústria da Irlanda; em França, é a segunda maior, logo a seguir à importante indústria automóvel, com fortes raízes em quase todos os países europeus.

A título de exemplo, o cavalo “Frankel” idolatrado como o melhor do mundo, que custou 167 milhões de euros. Já retirado, Frankel, rendeu ainda 16 milhões de euros no seu primeiro ano como reprodutor, tendo em lista de espera mais de 200 éguas. Cada filho tem um valor estimado superior a 1 milhão de euros.

Não sendo uma modalidade olímpica, as Corridas de Cavalos, contam com mais de mil milhões de espectadores em todo o mundo, como o prova a cobertura mediática do Grande Prémio “Arc de Triomphe”, em França, prova de referência, seguida em mais de 200 países, onde estão acreditados mais de 600 jornalistas de todo o mundo. Nesta prova “rainha” competem mais de 200 cavalos, em 16 corridas e distribui 9,4 milhões euros em prémios.

Em Portugal, depois de décadas de luta contra a legislação de 1957, que vigorou até há cerca de 6 anos, a indústria das corridas de cavalos aguarda a construção de novos hipódromos previstos na Lei, que darão origem às Apostas Hípicas Urbanas, prevendo-se a criação de milhares de empregos diretos e indiretos e que pode render cerca de 300 milhões de euros/ano de receitas para o Estado, numa nova atividade que Portugal tem condições para fazer crescer.

