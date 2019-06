Quando é o Royal Ascot 2019?

As corridas de cavalos em ASCOT impulsionam a história dos ricos e famosos desde a sua inauguração em 1711 pela Rainha Ana.

Desde a famosa Gold Cup à Royal Procession, a viagem a Ascot é obrigatória para todos os fanáticos das corridas. A pista de corridas Royal Ascot está localizada a 50 minutos de carro de Londres.

O que é a corrida Royal Ascot?

A corrida Royal Ascot é um evento de corridas que tem uma duração de cinco dias que continua a atrair os melhores cavalos do mundo com o objectivo de alcançarem a glória.

A Rainha frequentou até agora todos os encontros da corrida Royal Ascot durante o seu reinado e é apresentada aos milhares de presentes numa carruagem puxada por cavalos numa procissão Real que tem lugar no início de cada dia de corridas.

Estão planeadas 30 corridas durante os cinco dias, sendo a primeira a corrida Queen Anne Stakes, nome da fundadora da pista de corridas.

Quando tem lugar a Royal Ascot?

A Royal Ascot tem lugar todos os anos em Junho.

Este ano, o dia de inauguração será na Quinta-feira dia 18 de Junho e dura até a Sábado dia 22 de Junho com seis corridas planeadas por dia.

Quando é o dia das Senhoras em Royal Ascot?

O dia das Senhoras é na Quinta-feira dia 20 de Junho e continua a ser um dos dias mais populares.

É conhecido como o dia das corridas mais glamoroso com a presença de milhares de pessoas usando os seus chapéus maravilhosos.

Qual é o “dress code” em Royal Ascot?

Se tiver a sorte de conseguir estar no recinto da Família Real, é necessário vestir de acordo com a indumentária exigida. Para as senhoras, é obrigatório usar vestidos e saias de um comprimento modesto logo acima do joelho ou um pouco mais compridos.

Este ano, o restrito “dress code” para as senhoras presentes ficou mais inclusivo e já permite que possam adoptar o “jumpsuit”. Muito moderno para os parâmetros do evento. Contudo sem exageros, pois o comprimento limite para o macacão ainda deve respeitar o das demais roupas, o que significa ir até o tornozelo. As alças finas e ombros à mostra ainda não são permitidos. Os vestidos e tops devem ter alças com uma espessura de uma polegada ou mais. Os fatos com calças são bem-vindos e devem usar chapéus.

Os homens devem usar colete e gravata, um chapéu alto preto ou cinzento e sapatos pretos lisos, COM meias!

Para estarem nos recintos Queen Anne e Windsor, os homens devem usar fato e meias e as senhoras devem vestir-se formalmente e usar chapéu.