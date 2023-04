«Quadrilha da Toula» eleita Campeã Fêmea e Campeã de Campeões em Castelo Branco

Organizado pela Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior, decorreu entre 22 e 23 de Abril, nas instalações da Escola Superior Agrária de Castelo Branco o V Concurso de Modelo e Andamentos que reuniu mais de 50 animais.

Após as eliminatórias, foram premiados com as Medalhas de Ouro e Prata, os melhores machos e fêmeas do Concurso de Modelo e Andamentos da Beira Baixa Sul.

«Quadrilha da Toula» uma poldra de três anos (Ulisses x Guerreira da Toula por Brandymel), do criador João Filipe Figueiredo-Cabeça Casal Herança e propriedade de Gonçalo Ribeiro Falcão Castanheira, foi eleita Campeã Fêmea e Campeã dos Campeões, apresentada por Daço Santos.

«Rubi da Berlenga» de 2 anos (Escorial x Eira das Figueiras por Único), do criador e proprietário Horseberlenga Lda foi eleito o Campeã Macho.

POLDROS

Nos poldros de 1 ano, destacaram-se «Sobrero JOV» do criador e proprietário João Claudio Almeida de Oliveira e «Samurai MC» do criador e proprietário Manuel Sousa Cirne que conquistaram a medalha de prata.

Nos poldros de 2 anos, «Rubi da Berlenga» conquistou a medalha de ouro.

Nos poldros de 3 anos, «Quattro CA» da CampoAqui Lda. ficou em primeiro e «Quimero» da Casa Agricola Araujo & Araujo Lda. ficou classificado em segundo lugar.

Nos Machos de 4 anos montados, o vencedor foi «Patek» do criador e proprietário António Melo Inocência.

Nos cavalos de 5 anos ou mais montados, venceu «Nobel» do criador e proprietário Nuno Ricardo Rodrigues.

POLDRAS

Na Classe de Poldras de 1 ano, conquistaram as medalhas de ouro «Sombra» (criador e proprietário Manuel Cirne) e «Solene JV (criador e proprietário João Viegas Morgado).

Receberam a medalha de prata «Salmoura Cabanões» da criadora e proprietária Carla Vicente da Costa e «Syrah do Vento» da criadora Michelle Rosa Santos e propriedade de Sabine Rolfs.

Nas poldras de 2 anos, conquistaram a medalha de ouro «Romã do Lagar» do criador e proprietário Manuel Teixeira e «Rania do Vento» da criadora e proprietária Michelle Rosa Santos. «Rima de Cabanões» de Carla Vicente da Costa recebeu a prata.

Nas poldras de 3 anos, medalha de ouro para «Quadrilha da Toula» e prata para «Quáquá RAE» do criador e proprietário Carlos Rebelo de Andrade.

Nas Éguas Afilhadas, «Nikita SR» da criadora e proprietária Sabine Rolfs, recebeu a medalha de ouro.

Na classe Poldro Mamão, «Tulipa» do criador e proprietário Manuel Vaz Preto recebeu a medalha de ouro e «Tiramisu» de Sabine Rolfs conquistou a prata.

Nas Éguas Montadas, «Orquestra» da Casa Agric. Araujo e Araujo Lda. ficou classificada em primeiro lugar.

Na categoria Melhor Criador, foi eleito Herança de João Filipe Figueiredo, Cabeça de Casal.

O melhor apresentador foi Daço Santos.

O júri foi composto por Alexandre Mourato e Rui Almeida.