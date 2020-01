Qatar Prix de l’Arc de Triomphe eleita a melhor corrida de cavalos do Mundo 27 Janeiro, 2020 11:27

O Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, foi na passada quarta-feira (22) eleita pela 4ª vez a melhor corrida de cavalos do mundo (2015, 2017, 2018 e 2019), de acordo com o ranking do Longines World’s Best Horse Race, na presença de Edouard de Rothschild, Presidente da France Galop que recebeu este troféu instituído há 5 anos.

Esta prestigiosa corrida que decorre todos os anos durante o primeiro fim-de-semana de Outubro é patrocinada pela Qatar Petroleum. Habitualmente decorre em Longchamp, mas também já foi organizada no Hipódromo de Chantilly. Os melhores puros-sangues do planeta com pelo menos três anos de idade e os jóqueis mais qualificados participam nesta corrida que reúne mais de 60.000 espectadores.