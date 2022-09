Qatar Prix de l’Arc de Triomphe – 2 de Outubro (VÍDEO)

Há mais de 100 anos que os aficionados das corridas do mundo acorrem ao Hipódromo ParisLongchamp no primeiro fim de semana de Outubro para o Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, a corrida mais importante de França, e actualmente a mais conceituada em pista de relva na Europa (Grupo 1). Esta prova reservada a cavalos com mais de 3 anos é disputada sobre a distância de 2400 metros.

As corridas deste tipo reúnem sempre os melhores cavalos e jóqueis internacionais! Os apostadores divertem-se com o desafio de acertar no vencedor, e um recorde de €70 milhões é apostado em 60 países.

Mais de 250 jornalistas de 26 países estão credenciados para cobrir este evento. Durante o fim de semana do Arc, esperam-se 35.000 espectadores de várias nacionalidades nas bancadas do Hipódromo ParisLongchamp.