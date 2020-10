PSI International Auction: Consulte a colecção de poldros registados 26 Outubro, 2020 9:47

O 41º leilão da P.S.I. irá abrir as suas portas no Centro Desportivo da P.S.I. e de leilões em Ankum, Alemanha, no dia 5 de Dezembro de 2020. Embora a pandemia do Coronavírus tenha causado danos nas economias globais, nas viagens internacionais e no calendário desportivo mundial, a experiência da P.S.I. garante que será capaz de cumprir novamente a sua promessa.

Paul Schockemöhle e Ullrich Kasselmann, mais uma vez abriram o seu tesouro das linhagens com os melhores desempenhos que os Studs Lewitz e Osthoff podem oferecer. A notável coleção foi escolhida criteriosamente pelas equipas de vendas de Hof Kasselmann e Paul Schockemöhle, cumprindo os critérios da P.S.I. baseados numa criação de classe mundial com forte ênfase no âmbito e potencial para desportos internacionais de primeira classe.

A coleção de 45 jovens cavalos para dressage e saltos de obstáculos, oferece aos compradores a oportunidade de adquirir um garanhão registado, uma égua de elevada qualidade para desporto ou criação ou um campeão nacional que esteja pronto para as pistas mundiais. Algumas das linhagens atuais com melhor desempenho para dressage estão representadas nesta colecção, incluindo Fürstenball, De Niro, Vivaldi, Gray Flanell, Sir Donnerhall I, Bordeaux, Totilas e Dante Weltino, Calvaro, Cornet Obolensky, Baloubet du Rouet entre outros.

Se desejar receber mais informações sobre os candidatos para dressage da P.S.I. de 2020, a equipa de vendas em Hagen está sempre disponível para ajudar e aconselhar pessoalmente, por telefone, Facetime e outras plataformas de comunicação digital.

Estamos ansiosos para apresentar a coleção deste ano e continuar o ‘Sucesso made in P.S.I.’.

Poderá ver toda a coleção total através do seguinte link, https://psi-auktion.de/en/