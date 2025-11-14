PS-Online Auction – Potenciais Reprodutores de 2,5 anos

Sob a selecção do conceituado criador Paul Schockemöhle, a coleção do Leilão Online PS volta a afirmar-se como uma das referências absolutas no mundo equestre. De 23 a 25 de novembro de 2025, estarão disponíveis 15 garanhões de dressage com dois anos e meio, selecionados com o rigor e a visão que caracterizam Schockemöhle.

A coleção apresenta pedigrees de excelência, com descendência direta de garanhões como Dynamic Dream, Escolar, Escamillo, Vitalis, Totilas, Secret, Va Bene, entre outros nomes de topo. Estes jovens são provenientes de algumas das mais prestigiadas e consistentes famílias de éguas de desporto, um selo distintivo das criações associadas a Paul Schockemöhle.

Muitos dos garanhões já foram pré-selecionados para aprovação, testemunhando não apenas a sua qualidade morfológica e funcional, mas também o cuidado com que Schockemöhle constrói cada geração. São promessas de primeiro plano, com movimentos expressivos e um potencial desportivo excecional.

No site da Schockemöhle Online Auction, estão disponíveis os pedigrees completos, bem como fotos e vídeos de todos os garanhões da coleção, permitindo uma análise aprofundada antes de licitar.

Participar no leilão é simples e intuitivo: basta registar-se no site e submeter a sua licitação. Caso a sua oferta seja a mais elevada, receberá uma notificação por e-mail ou, opcionalmente, via SMS. A reconhecida fiabilidade e transparência dos Leilões Online Schockemöhle continuam a garantir a confiança de compradores em todo o mundo — e, mais uma vez, prometem não desiludir.

Consulte a coleção AQUI

Para questões sobre o leilão ou sobre os garanhões, por favor contacte:

Lukas Fischer

+49 173 6186399

email.fischer@schockemoehle.com