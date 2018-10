PS Online: 18 promissores poldros para venda

Garanhões jovens de obstáculos ou Dressage com origens no “Cornet Obolensky”, “Vivaldi”, “De Niro” ou “Totilas” no segundo leilão online de Paul Schockemohle.

De 27 de Setembro até 07 de Outubro poderão participar do II Leilão Online de garanhões de Paul Schockemöhle. Desta forma, pode encontrar linhagens adequadas para as principais modalidades dos desportos equestres.

Entre os cavalos com vocação para obstáculos, temos o nome de Cornet Obolensky, cuja qualidade já terá sido demonstrada em numerosas ocasiões, que aparece em quatro pedigrees.

Quanto à Dressage, o famoso Vivaldi é o nome de referência. O garanhão é pai de três dos cavalos apresentados no leilão. Da mesma forma, encontramos o De Niro entre os pais mais destacados e, por conseguinte, o grande Totilas, pai do Total Recall, poldro que alcançou um preço record de €200 mil no leilão de Vechta.

A equipa do PS Online fez uma selecção rigorosa. Todos e cada um dos dezoito cavalos propostos têm algo de especial, seja o seu pedigree, a sua linha materna, as suas aptidões, etc.