PS Auction Online: Mais um exemplar de luxo «For Epson PS» (VÍDEO) 2 Outubro, 2020

Mais um exemplar de luxo com 3 anos, «For Epson PS», uma verdadeira futura estrela que integra, entre outros, o catálogo do 16º leilão PS Online a partir deste domingo (4) e até terça-feira (06). Descendente do Hanoveriano, For Pleasure, (Chacco´s Esmaray – Chacco-Blue – Gesenta – Epsom Gesmeray – Cento), progenitor da égua Fit for Fun da cavaleira luso-brasileira, Luciana Diniz, e uma das mais cobiçadas linhagens do mundo.

Resultados For Pleasure

FOR PLEASURE (Hann, 1986, chestnut, stallion by Furioso II) Approved for: Hann, Holst, Old, OS, sBs, SF Level 1,60m with Marcus Ehning e Lars Nieberg.

1º CSI-W 2004 Leipzig (GER) (1.60m); 1º Sydney (AUS) 2000 Olympic Games-S (1.60m); 1º Atlanta (USA) 1996 Olympic Games-S (1.60m); 2º CSIO5* 2003 Aachen (GER) (1.60m); 2º CSIO5* 2002 Aachen (GER) (1.60m); 2º CSIO4* 2001 Aachen (GER) (1.60m); 2º CSIO4* 2000 Aachen (GER) (1.60m); 2º CSI-W 1997 London-Olympia (GBR) (1.60m); 3º CSIO5* 2003 Aachen (GER) (1.60m); 3º CSI-W 2000 Amsterdam (NED) (1.60m); 4º Sydney (AUS) 2000 Olympic Games-S (1.60m); 5º CSIO5* 2002 Aachen (GER) (1.60m); 5º CSI-W 1997 London-Olympia (GBR) (1.60m); 5º CSI-W 1995 Amsterdam (NED) (1.60m); 7º CSI-W 2001 Amsterdam (NED) (1.60m).

