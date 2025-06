Provas de Ensino marcam manhã do Festival Internacional do Cavalo Lusitano 2025

Realizaram-se esta manhã, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, as provas de ensino dedicadas ao cavalo Lusitano, integradas no programa do Festival Internacional do Cavalo Lusitano 2026. Em pista estiveram os conjuntos nas reprises P2, E2, M2, Avançada 2, St. George e Grande Prémio.

Na reprise P2, com a participação de seis conjuntos, destacou-se Frederico Mexia de Almeida com «Rijo de Cais» (Jasmim Plus x Glicínia de Cais por Carriço), que conquistou uma excelente pontuação de 74,197%. João Sousa Faustino alcançou o segundo lugar com «Ronaldo Plus» (Lord Plus x Madona Plus por Açúcar do Pinheiro), somando 69,822%. O terceiro lugar foi para Nuno Chaves de Almeida com «Restolho».

Na reprise Elementar (E2), a vitória sorriu a Pedro Sousa Mendes com «Quinteto Rae» (Elmo da Broa x Flanela da Tapada por Rubi), que obteve 68,519%. Na reprise Média (M2), Nuno Carvalho venceu com «Poderosa», com uma média final de 64,096%. Na Avançada 2, Francisco Vila Nova levou a melhor com «Oeste», pontuando 68,583%.

João Graça, com «Ofensor», foi o vencedor do Prix St. George, alcançando 68,235%. No Grande Prémio, o destaque foi para Luís Garcia Fernandes com «Lavrador», que conquistou o primeiro lugar com 67,772%.

O painel de juízes foi composto por Camilo Borges, Armindo Caixinha e Michelle Cristóvão.

