“Prova da Vaca” na Golegã: Tradição, Emoção e Convívio

No próximo dia 10 de maio, realiza-se mais uma emocionante edição da “Prova da Vaca”, integrada no programa LusoEsplendor, na vila da Golegã.

Com início marcado para as 20h30, a prova contará com a participação de cavaleiros devidamente trajados, e será válida para a atribuição do Troféu LusoEsplendor. A noite prossegue com a Festa LusoEsplendor, a partir das 23h00, prometendo momentos de animação, boa disposição e verdadeiro espírito de convívio entre amigos.

Esta competição é realizada em formato de equipas, onde cada grupo de cavaleiros tem como desafio isolar um animal previamente sorteado de uma manada de bezerras, conduzindo-o até uma zona demarcada, sem retirar os restantes da área original. Uma prova exigente, repleta de tradição, técnica e emoção!

Não perca esta oportunidade única de viver de perto a cultura popular equestre! Contamos com a sua presença para tornar esta noite memorável.