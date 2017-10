Proprietário de Big Star compra embrião do cavalo 26 Outubro, 2017 15:41

Gary Widdowson proprietário do garanhão KWPN campeão Big Star, campeão olímpico, adquiriu um embrião do mesmo (Quick Star x Nimmerdor) x Tinka’s Boy (Esprit x Zeus), por €41 mil, no recente Leilão de Embriões de Zangersheide (21 a 24/10).

No futuro Widdowson espera obter um resultado semelhante à história de sucesso que teve com Big Star, vencedor da medalha de ouro montado por Nick Skelton, nos Jogos Olímpicos do Rio.

Além do embrião de Big Star, foram leiloados embriões dos garanhões Casall, For Pleasure, Chacco Blue, entre outros.

