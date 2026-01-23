Projeto EUnetHorse promove formação em saúde e biossegurança equina

No dia 20 de janeiro de 2026, o FeedInov CoLaB, no âmbito do projeto europeu EUnetHorse, promoveu o 1.º dia de Demonstração e Formação em Saúde e Biossegurança em Coudelarias, que teve lugar na Coudelaria da Companhia das Lezírias, em Samora Correia. A iniciativa reuniu criadores de equinos, técnicos, investigadores e outros especialistas do setor equino.

O principal objetivo do evento foi promover boas práticas de saúde, biossegurança e bem-estar animal, reforçando a prevenção de doenças e a implementação de medidas eficazes em contexto real de exploração equina.

Ao longo do dia, os participantes contactaram com soluções inovadoras, assistiram a apresentações técnicas e demonstrações práticas e participaram em momentos de partilha e debate, incentivando a troca de experiências e o diálogo entre profissionais do setor.

Durante a ação foram abordados temas considerados prioritários para a saúde e sustentabilidade das coudelarias, incluindo a quarentena e monitorização clínica de animais recém-chegados, o controlo do mosquito enquanto vetor de transmissão, a vacinação e prevenção da Febre do Nilo Ocidental, a avaliação da condição corporal de éguas como ferramenta de gestão do bem-estar animal e a apresentação da plataforma EquiSecure.

O programa incluiu ainda demonstrações práticas em ambiente de coudelaria, permitindo observar a aplicação das metodologias apresentadas e discutir a sua adaptação às diferentes realidades do setor.

No âmbito do projeto EUnetHorse, está prevista a realização de novos dias de Demonstração e Formação, reforçando o compromisso com a capacitação do setor, a transferência de conhecimento e a promoção contínua do bem-estar animal. Os interessados são convidados a acompanhar as próximas iniciativas e datas a anunciar.

O projeto EUnetHorse continua, assim, a reforçar a ligação entre investigação, inovação e prática, contribuindo para a melhoria contínua da saúde e do bem-estar equino em Portugal e na Europa.