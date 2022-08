Projecto Tiago Alves – Equestrian Academy

Tiago Alves, campeão mundial de Equitação de Trabalho na prova de velocidade e por equipas, no VI Mundial de Equitação de Trabalho 2022 em França – Les Herbiers, com o cavalo Eoxido, inicia agora o seu projeto “Tiago Alves – Equestrian Academy“.

Há seis anos Tiago Alves integrou a Pedro Torres Team, ao que recorda terem sido anos incríveis junto desta equipa, com muita dedicação, trabalho e experiências adquiridas junto do grande Mestre Pedro Torres.

Nesta equipa fez provas nacionais e internacionais de Dressage, onde se estreou em Grande Prémio. Nas provas de Equitação de Trabalho destaca-se pela sua excelente participação no Campeonato Mundial de Equitação de Trabalho 2022 em França. Antes mesmo desta participação, decidiu retirar-se da Pedro Torres Team e iniciar o seu próprio projeto, acerca da sua saída Tiago Alves salienta “tenho que agradecer ao Mestre Pedro Torres por tudo, no entanto, no decorrer deste ano, senti que era altura de seguir o meu próprio caminho”.

Anteriormente ao se ter qualificado para a ida ao Mundial de Equitação de Trabalho, Tiago Alves tomou a decisão de iniciar o seu projecto, não obstante de ainda não saber como seria ou se iria ter exequibilidade.

Quando regressou do Campeonato do Mundo visitou as instalações do Arrábida Horse Sport Center, localizado na Quinta do Anjo em Palmela, a poucos quilómetros de Azeitão. “A Cátia Castro, proprietária deste espaço incrível, mostrou-me todos os cantos da casa. No final da visita sabia que era ali que queria ficar e dar início ao meu projeto. A Cátia é uma pessoa espetacular, super altruísta, que sem nada a pedir em troca se ofereceu para me ajudar nesta nova etapa da minha vida. Tem-me dado um apoio incrível, não podia estar mais agradecido de a vida ter cruzado os nossos caminhos.”

O projeto Tiago Alves – Equestrian Academy é sobretudo focado na vertente onde se sente bem e é apaixonado, a da competição, ambas de Dressage e de Equitação de Trabalho. Porque considera que ser cavaleiro é também ter uma aprendizagem contínua vai contar com a ajuda de treinadores experientes para o seu desenvolvimento profissional. O seu projeto conta também com o treino de cavalos e cavaleiros, atendendo às necessidades específicas de cada binómio e objectivos de melhorar a sua performance, quer em prova, quer para lazer.