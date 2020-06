Projecto para Cavalos Lusitanos no Ensino – 29 de Junho 24 Junho, 2020 18:54

Mais uma iniciativa da APSL que no próximo dias 29 de Junho, organiza uma aula conjunto, integrada no Projecto para Cavalos Lusitanos no Ensino, no Beloura Horse Center, em Sintra.

Esta iniciativa da APSL, contará com a presença dos conjuntos que integram este Projecto e dos treinadores Daniel Pinto e Miguel Ralão.

Seguindo as normas recomendadas pela DGS, não haverá publico, mas irão ser disponibilizadas as gravações no canal de Youtube da APSL.