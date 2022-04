Projecto para Cavalos Lusitanos no Ensino – 28 de Abril

Mais uma iniciativa da APSL que no próximo dia 28 de Abril nas instalações do Centro Hípico da Quinta da Marinha, organiza mais um treino integradi no “Projecto para Cavalos Lusitanos no Ensino”.

Esta iniciativa da APSL, contará com a presença dos conjuntos que integram este Projecto e dos treinadores Daniel Pinto e Miguel Ralão e terá o seu início às 09h00.

O treino será à “porta aberta” pelo que a APSL convida todos os interessados a marcar presença.

O projecto “Cavalos Lusitanos no Ensino”, pretende ajudar os criadores/proprietários de Lusitanos a valorizarem os seus produtos e a melhorar o nível competitivo dos seus cavaleiros.

Lista de participantes