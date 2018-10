Projecto “O Cavalo e Eu… Juntos à descoberta da Literacia! 3 Outubro, 2018 16:23

Ao longo deste ano letivo o Centro de Equitação Terapêutica da APCL vai abranger mais crianças ao abrigo do projeto “O Cavalo e Eu…Juntos à descoberta da Literacia!”.

Nesta edição vai apoiar 24 crianças da rede escolar pública na realização de sessões de Hipoterapia e Equitação Terapêutica.

Esta instituição vai ainda desenvolver um livro em conjunto com as 8 turmas do ensino regular onde as crianças estão integradas (num total de cerca de 180 crianças com e sem necessidades especiais), com o apoio da comunidade sénior das instituições do Lumiar. Este será um ano intenso cheio de novos desafios!

Sobre o Centro de Equitação Terapêutica da APCL

O Centro de Equitação Terapêutica da APCL nasceu em Janeiro 2001, da parceria entre a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa e a Sociedade Hípica Portuguesa. Este centro é formado por uma equipa técnica multidisciplinar, constituída por profissionais de saúde/reabilitação e profissionais de equitação e utiliza como abordagem terapêutica a equitação com fins terapêuticos nas suas várias valências.

Anualmente, entre particulares e instituições, atende uma média de 70 cavaleiros com necessidades especiais.

Destina-se a qualquer associado com necessidades especiais, seja qual for a sua idade, desde que não apresente contraindicações à prática de equitação.