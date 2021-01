Decorreu no passado dia 09 de janeiro a primeira ação formativa do ano 2021 organizada pela Federação Equestre Portuguesa, uma reciclagem destinada a juízes de Ensino N2 e N3.

Esta reciclagem, foi ministrada pelo juiz internacional L5 Raphael Saleh, e por Frederico Pinteus, juiz L3/N3, tendo decorrido de forma presencial para 6 juízes e, simultaneamente, de forma on-line para 18 participantes, através da plataforma Microsoft Teams, com transmissão na plataforma YouTube. Participaram nesta iniciativa formandos do Porto, Alentejo, Algarve, Centro e Açores contribuindo para uma maior representatividade de juízes ao longo do País.

Esta formação de oficiais, sendo a primeira ministrada em formato on-line, constitui o primeiro passo do projecto “e-academy” FEP que se pretende estender a mais disciplinas e também à formação de treinadores e atletas.

Nos próximos dias 15 e 16 de janeiro decorrerá de forma exclusivamente on-line uma reciclagem para juízes de ensino N1.

O Que Somos

A Federação Equestre Portuguesa foi fundada em 05 de dezembro de 1927, e obteve o reconhecimento como entidade de utilidade pública desportiva em 07 de novembro de 1977. Representa todo o desporto equestre em Portugal, sendo constituída por diversas associações e clubes.

A FEP é membro da FEI, Federação Equestre Internacional, do Comité Olímpico de Portugal, com assento na respectiva Assembleia plenária, e ainda da Confederação do Desporto de Portugal.

Na sua história destacamos as conquistas de medalhas olímpicas em Paris 1924, Berlim 1936 e Londres 1948 e mais recentemente o título de Campeões da Europa de resistência equestre em 1999 e Vice-Campeões do Mundo de Atrelagens em 2001.

1ª Medalha Olímpica conquistada por Portugal, foi em Paris 1924, na modalidade hípica de Saltos de Obstáculos.