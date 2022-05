Programa: XXXIII Festival Internacional do Cavalo Lusitano

O XXXIII Campeonato Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano 2022 irá ter lugar nas instalações do Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, de 17 a 19 de Junho próximo.

A APSL conta com a participação de todos num ano onde a realização deste evento retoma a normalidade e onde pretendemos manter o modelo utilizado no ano passado.

Este ano serão retomadas as provas de Funcionalidade, se houver um número que justifique a realização das mesmas: Ensino (P2, E2, M2 Avançada 2, São Georges e Grande Prémio), Equitação à Portuguesa e Saltos de Obstáculos.

Os preços mantêm-se, relativamente às edições anteriores:

I – O preço de inscrição por animal é de 110,00€ para associados e 220,00€ para não sócios. As inscrições para as provas de funcionalidade (Ensino, Equitação à Portuguesa) custarão 25,00€/animal. O prazo para as inscrições termina no dia 3 de junho.

II – O custo total das inscrições de cada criador, no Modelo e Andamentos, terá uma redução para quem inscrever:

– um numero igual ou superior a 3 animais: 10%

– um numero igual ou superior a 5 animais: 15%

– um numero igual ou superior a 8 animais: 25%

III – Lembramos que só participarão no Festival os criadores que até ao dia 3 de Junho tenham as suas contas regularizadas com a APSL, ou de acordo com o acordo de pagamento em vigor.

IV – Anexamos à circular o boletim de inscrição que pode ser fotocopiado e deve ser acompanhado do respetivo cheque, sem o qual a inscrição não será válida.

V – As inscrições devem ser enviadas para o email da APSL: apsl@cavalo-lusitano.com

