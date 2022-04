Programa Geração Talento Equestre – Semana da Juventude | sessões de captação e capacitação abertas

A Federação Equestre Portuguesa informa que, para além das atividades programadas no Programa Geração Talento Equestre durante as Jornadas da Juventude que se vão desenvolver na Golegã na próxima semana de 12 a 16 de Abril, vão realizar-se sessões de captação e capacitação abertas, monitorizadas por Luís Negrão e Francisco Cancela de Abreu, aos cavaleiros dos diversos escalões da Juventude. Dependendo do número de participantes estamos a planear que estas sessões se desenvolvam nos dias 12, 13 e 14 de Abril no período da tarde.

Solicita-se a todos os interessados inscrição (Ficha Inscricao aqui) para Joana Reis através do e.mail joana.reis@fep.pt

Durante as sessões serão apresentadas as linhas orientadoras do programa e cronograma de actividades para a época desportiva de 2022.

A seu tempo será enviada agenda e demais informação relativa às sessões abertas.

Programa Jornadas Equestres AQUI