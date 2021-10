Prognósticos – Prix du Conseil de Paris – Longchamp (VÍDEO) 15 Outubro, 2021 18:10

No próximo domingo (17), o Hipódromo de Longchamp em Paris recebe o Prix du Conseil de Paris, uma corrida de nível G2 (2200m) que data de 1893, e tem uma longa e rica história. Antes da introdução do Prix de L’Arc de Triopmphe (2400m) em 1920, era o principal evento do programa de Outono de Paris-Longchamp.

Esta corrida reservada a poldros de 3 ou mais anos, vai contar com a inscrição dos seguintes cavalos:

1. Dawn Intello já demonstrou alguns bons resultados nas duas ultimas participações, vencendo a G3 de La Coupe de Maisons-Laffitte (2000m) em Longchamp e ficou em terceiro numa G2 o Prix Dollar (1950m).

2. Monty de seis anos vencedor de várias corridas este ano, incluindo o Grande Prémio de Bordeaux (1900m) e o G.P. de la R+egion Grand Est (2100m). Ficou classificado em quarto lugar no Prix Ganay (2100), e apesar de ser um outsider, tem uma boa hipotese de vencer no domingo.

3. Styledargent foi visto este ano em três ocasiões, mas ainda tem que provar o seu potencial.

4. The Good Man fez a transição de handicapper vencendor para Black Type no início do ano e produziu uma melhor prestação quando ficou em segundo lugar no Grand Prix de Deauville (2500m). Porém este evento pode ser um grande desafio para este cavalo.

5. Mr de Pourceaugnac venceu duas corridas, Saint Cloud e Deauville e apesar do seu quarto lugar no Prix de Reux (2500m) em Agosto, esta corrida pode ser ideal para este cavalo.

6. Opasan treinado na Républica Checa, este cavalo fez um início promissor nas pistas francesas conseguindo uma vitória no prémio Hubert Baguenault de Purchesse (2400m). Posteriormente venceu o Prix Foy (2400m). Este poldro venceu o Derby checo em 202 e pode ser um outsider interessante.

7. Control Tower regista cinco classificações consecutivas, mas ainda não venceu uma corrida.

8. Seachange bateu Control Tower e ficou em segundo lugar na La Coupe de Maisons-Laffite (200m).

9. Visualisation brilhou em Listowel, Irlanda nos 1800m e foi segundo classificado no Golden Gate Handicap Stakes (2000m) em Royal Ascot.

Em 2020, «Baron Samedi (GB)» montado pelo jóquei francês Mickael Barzalona venceu o Prix du Conseil de Paris.