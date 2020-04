Prize money da Saudi Cup retido

O Jockey Club da Arábia Saudita anunciou esta segunda-feira, que não pagará os premios da Saudi Cup (G1), devido aos proprietários – Gary L. & Mary E. West e Coolmore – de Maximum Security, no valor de US$ 10 milhões, enquanto a entidade não concluir uma investigação que vem conduzindo, por conta própria, em relação ao animal e ao seu ex-treinador, Jason Servis.

Conforme noticiado no website da Blood Horse, a suposta investigação ocorre de modo paralelo ao processo criminal envolvendo Servis, na justiça norte-americana. No último dia 9 de Março, Jason Servis foi acusado assim como outros profissionais das indústrias das corridas e farmacêutica, da descoberta de um esquema de manipulação de medicamentos (rótulos e embalagens) e doping. Foi inclusivamente decretada a prisão do treinador.

Dias após o ocorrido, o cavalo Maximum Security foi transferido para as boxes de Bob Baffert, na Califórnia.

Em virtude da enorme repercussão do caso, os proprietários da segunda classificada na Saudi Cup (G1), Midnight Bisou, reclamaram a desclassificação de Maximum Security – uma vez que, conforme divulgado pelas autoridades, as substâncias manipuladas e administradas, não seriam facilmente detectadas nos exames antidoping.

A Saudi Cup (G1) foi disputada, pela primeira vez, no dia 29 de Janeiro de 2020. Ao distribuir US$ 20 milhões em prémios, tornou-se na prova mais valiosa das corridas de cavalos no mundo.