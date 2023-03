Prix Edmond Blanc e Prix Penelope no próximo sábado em Saint-Cloud

O Hipódromo de Saint-Cloud (Paris) recebe no próximo sábado (01/04) duas corridas importantes o Prix Penelope (G3) e o Prix Edmond Blanc (G3).

Estão inscritos no Prix Edmond Blanc* (Gr.III) (1600m,) 12 cavalos de 4 ou mais anos, incluindo o actual campeão, «The Revenant», vencedor do Prix Altipan. «Wally», vencedeor deste Grupo III em 2021, «Facteur Cheval», vencedora do Prix Perth no ano passado, «Angel Bleu» (Ralph Beckett) duplo vencedor dos grupos 1 e 2 anos, e os protegidos de André Fabre, «Ancient Rome»e «Tribalist».

Prix Edmond Blanc recebeu este nome em homenagem ao proprietário e criador de cavalos de corrida, Edmond Blanc. É uma das corridas mais importantes do calendário de corridas de primavera em França.

Fabre, está também representado no Prix Penelope (2100m), uma corrida plana (flat) que conta com a inscrição de 8 poldras de 3 anos. Participam «Pensée du Jour» que foi impressionante no Prix Rose de Mai (2000m) e sete poldras britânicas, incluindo quatro treinadas pelo irlandês Aldan-Patrick O’Brien.