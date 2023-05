Prix d’Ispahan: «Anmaat» conquista primeira vitória no Grupo 1 (VÍDEO)

Na ausência do favorito «Onesto», que não participou esta segunda-feira (29) no Prix d’Ispahan (Gr1) no Hipódromo Paris Longchamp, testemunhamos um final muito disputado, com cinco cavalos chegando a menos de dois comprimentos um do outro. O favorito de última hora, «Anmaat» (Awtaad), superou «Facteur Cheval» (Ribchester) e «Light Infantry» (Fast Company), no final.

«Buckaroo» (Fastnet Rock) que galopava atrás do líder, avançou cedo na reta final. No entanto, não conseguiu manter o ritmo até ao final e teve que se conformar com o quarto lugar à frente de «Erevann» (Dubawi), que ficou em quinto.

Anmaat, é um castrado de 5 anos que subiu ao pódio em doze corridas e venceu sete vezes. Esta é a sua primeira vitória num Grupo 1, após uma vitória no nível Grupo 3 o ano passado em Haydock, e no Prix Dollar (Gr2).

Resultados AQUI