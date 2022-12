Prix de Vincennes: Qual será o poldro de 3 anos vencedor?

O Prix de Vincennes reservado a poldros de 3 anos, é um dos principais eventos do programa do próximo domingo (18) no Hipódromo de Vincennes. O passado deste prestigioso Grupo 1 sobre uma distância de 2700m e com uma dotação de €240.000, traz à tona nomes lendários como Fandango, Une de Mai, Podosis, Speed ​​Clayettois, Gai Brillant, Holly du Locton, Jardy, Kesaco Phedo e Scipion du Goutier.

A lista de inscritos para a edição de 2022 inclui 14 candidatos, entre os quais o poldro «Joyner Sport», segundo classificado do Grupo I no Prix d’Essai e vencedor da última prova preparatória, o Prix Raoul Ballière, a 10 de dezembro.

«J’Aime de Foot» também treinado por Philippe Allaire, é um dos potenciais candidatos ao pódio. Venceu em Saint-Léger des Trotteurs, Grupo I, disputado a 8 de Outubro em Caen. «Jelyson», vencedor do Prix d’Essai (Grupo I) em Junho, também é um potencial vencedor. «Jakarta des Prés», «Jessy de Banville», «Joyeuse», «Jocdor» e «Jaguar du Goutier» serão provavelmente os outros protagonistas de maior destaque.

Lista de participante AQUI