Prix de Paris Marathon Race no domingo

Realiza-se no próximo domingo (27) o Prix de Paris Marathon Race, no Hipódromo de Vincennes – Paris, para trotadores entre os 4 e 11 anos. Esta é a terceira e última classificativa do Prix d’Amérique Races Zeturf. Esta corrida mítica é disputada sobre uma distância de 4.150 metros.

A maioria das estrelas do Prix d’Amerique Legend Race e do Prix de France Speed Race, devem competir no Prix de Paris Marathon Race. A comitiva de «Davidson du Pont» (na foto) já confirmou a participação do vencedor do Sulky World Championship.

«Diable de Vauvert», «Astonishing», «Galius», «Flamme du Goutier», «Fakir du Lorault», «Bahia Quesnot», «Chica de Joudes» e «Gu d’Héripré» são alguns dos protagonistas quase certos no início desta corrida.

O recorde do Paris Marathon Race Prize pertence a «Up and Quick» desde 2015, com o tempo de 1’13”5, e o detentor do título desta corrida, é «Amazing» treinado por Richard Westerink e conduzido por Anthony Barrier.