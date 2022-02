Prix de France Speed Race: Será que Davidson du Pont vai surpreender?

O recorde de velocidade do Prix de France Speed Race pertence a três cavalos: «Delia du Pommereux», «Face Time Bourbon», e «Kool du Caux». Todos percorreram os 2100 metros em 1’09”8. O recorde a bater é portanto, 1’09”8.

«Face Time Bourbon» estabeleceu o recorde absoluto de velocidade em 27 de Junho de 2021, quando venceu o Prix René Ballière. Registou o tempo de 1’09”1. O recorde absoluto de velocidade para um trotador é de 1’07”6 detido por «American Homicide Hunter» desde 6 de Outubro de 2020. A edição de 2022 do Prix de France Speed Race vai testar os ponteiros do cronómetro no próximo domingo (13) no Hipódromo de Vincennes, Paris. Estão envolvidos vários parâmetros tais como o estado da pista e as condições meteorológicas. O tempo seco e o piso tornam possível ser mais rápido.

Os líderes devem impor um ritmo regular e sustentado. Finalmente são necessários participantes com forte potencial. Os 16 cavalos inscritos no Prix de France Speed ​​Race 2022 prometem uma corrida fantástica.

Esta é uma corrida do Grupo 1 (2100m), reservada a cavalos dos 4 aos 11 anos inclusive, tendo ganho pelo menos 160.000 euros. Apenas os condutores que venceram pelo menos trinta e cinco corridas, podem participar.

De recordar que «Davidson du Pont» conduzido pelo jovem Nicolas Bazire de 21 anos, conquistou em Janeiro o Grand Prix d’Amérique 2022.

