Prix de Cornulier 2023: Flamme du Goutier bicampeão (VÍDEO)

Flamme du Goutier e o seu jóquei Mathieu Mottier venceram este doming o Prix de Cornulier 2023, pelo segundo ano consecutivo no Hipódromo de Paris-Vincennes.

A edição de 2023 prometia um duelo entre as éguas Granvillaise Bleue e Flamme du Goutier. Uma corrida muito disputada que sagrou vencedora a campeã em titulo. O treinador Thierry Duvaldestin assina assim, a sua segunda vitória consecutiva e junta-se à lista de grandes nomes a terem conseguido este feito: Fandango, Bellino II, Kaiser Trota, Jag de Bellouet, Roxane Griff e Bilibili. Camille Leves com Granvillaise Bleue teve que se contentar com o segundo lugar numa corrida do Grupo I pela nona vez na sua carreira. Hanna des Molles completou o pódio.

Um sucesso no feminino pois os três primeiros lugares foram conquistados por éguas.

Resultados: