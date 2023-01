Prix d’Amérique Legend Race: Jean-Michel Bazire surpreende com «Hooker Berry» (VÍDEO)

Jean-Michel Bazire venceu neste domingo com o macho de 6 anos, «Hooker Berry» (Booster Winner x Osaka Berry) o Prix d’Amérique Legend Race – final da edição 2023 do Prix d’Amérique Races ZEturf que decorreu no Hipódromo de Paris-Vincennes. Esta é quinta vitória na final do Prix d’Amérique Legend Race para este craque do trote atrelado.

Na segunda posição ficou «Ampia Mede SM» e em terceiro «Italiano Vero» nesta que foi a 102ª edição de uma corrida fundada em homenagem aos soldados americanos que lutaram na Primeira Guerra Mundial.

Jean-Michel Bazire, confirmou a sua presença no Panteão das corridas ao triunfar mais uma vez no Prix d’Amérique Legend Race edição 2023. Esta é a 5ª vez que inscreve o seu nome na lista dos vencedores da maior prova de trote do mundo, tendo vencido em 1991 com «Moni Maker»; em 2004 com «Kesaco Phedo»; em 2015 com «Up and Quick» e em 2019 com «Belinda Josselyn».

Resultados