Princesa Haya está desaparecida…

A princesa Haya da Jordânia, ex presidente da Federação Equestre Internacional (FEI), sexta esposa do vice-presidente e primeiro ministros dos Emirados Árabes Unidos e máxima autoridade do Dubai, está desaparecida. O casamento terá acabado e a princesa quer divorciar-se, por isso, fugiu dos Emirados Árabes Unidos para a Alemanha.

De acordo com o The Daily Beast, a princesa terá escapado “há algumas semanas”, levando com ela os dois filhos – Zayed, de 7 anos e Al Jalila, de 11.

A princesa terá conseguido enganar os seguranças graças à ajuda de um diplomático alemão para pedir asilo e iniciar o processo de divórcio após a sua chegada a Berlim, na Alemanha. O pedido terá sido aprovado, mas o seu desejo final seria estabelecer-se em Londres, onde estará escondida num lugar secreto.

O The Daily Mail terá localizado a princesa em território londrino, onde chegou com uma mala carregada de 34,6 milhões de euros para começar a sua nova vida.

Haya, irmã do rei da Jordânia, Abdula, tem 45 anos e casou-se com Mohammed Bin Rashid em 2004. Estava ausente da vida pública desde 20 de Maio e das redes sociais, onde era muito ativa, desde Fevereiro. É aficionada por cavalos, como o seu marido, e a sua ausência foi notada na corrida de cavalos do Royal Ascot na semana passada, onde o governador do Dubai se reuniu com a rainha Isabel II.