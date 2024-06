A princesa Anne, irmã do Rei Carlos III, está hospitalizada após sofrer ferimentos e uma concussão, informou o Palácio de Buckingham. A princesa, de 73 anos, permanece no Hospital Southmead, em Bristol, como medida de precaução para observação, de acordo com um comunicado do palácio citado pela BBC.

O incidente ocorreu na noite de domingo na propriedade de Gatcombe Park, segundo o The Telegraph.