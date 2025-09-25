Princesa Ana lidera o histórico desfile de Edimburgo (VÍDEO)

No domingo, 14 de setembro de 2025, a princesa Ana participou no Edinburgh Riding of the Marches, um dos maiores eventos públicos da capital escocesa. Este evento é a recriação de uma antiga tradição em que os limites da cidade eram percorridos a cavalo para garantir que a nobreza local não avançasse sobre as terras pertencentes ao povo. Esta prática também era realizada noutras 29 cidades da Escócia.

Conhecido como “Common Riding”, o evento reúne todos os anos centenas de cavaleiros e cavalos num desfile histórico pelo centro de Edimburgo, que culmina com a subida pelo Royal Mile até o Mercat Cross.

O Riding of the Marches de Edimburgo está documentado desde 1579, quando o conselho municipal determinou que os burgh marches (os limites da cidade) fossem inspecionados regularmente. A inspeção foi uma obrigação cívica contínua até 1718, quando caiu em desuso, sendo retomada apenas em 1946 para celebrar o fim da Segunda Guerra Mundial. A tradição foi restabelecida de forma permanente em 2009, como parte do renascimento das tradições culturais escocesas, e desde então acontece anualmente.