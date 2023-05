Princesa Ana com papel de grande “honra” na coroação

A princesa Ana desempenhou um papel muito importante na cerimónia de coroação do rei Carlos III.

A irmã do monarca ocupou a posição de “Gold-Stick-in-Waiting”, conforme confirmou o jornal The Sun – um papel histórico que é entregue à pessoa que fica responsável pela segurança do soberano.

Vimos a princesa Ana de 72 anos a cavalo, logo atrás do rei e da rainha consorte durante o evento que teve lugar na Abadia de Westminster, neste sábado.

No fim da cerimónia e no regresso ao Palácio de Buckingham foi Ana quem liderou a enorme procissão que contou com seis mil membros dos serviços armados.

Por seu turno, uma outra fonte adiantou o The Mirror. “O objetivo da decisão do rei ficou clara para todos. Ele está a recompensar a princesa pela sua lealdade e devoção ao dever acima de qualquer coisa. O rei valoriza a irmã como uma tenente de confiança e este é o exemplo perfeito de tal relacionamento”.