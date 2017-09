Primeiros Jogos de Equitação Adaptada na cidade da Maia – Homenagem a Manuel Armando Oliveira 6 Setembro, 2017 12:17

O Pony Club do Porto e o Centro Equestre da Maia vão organizar no próximo dia 8 de Setembro os 1º Jogos de Equitação Adaptada da Maia como abertura da VI Feira do Cavalo. O evento decorre até dia 10 de Setembro nas instalações do Hipódromo da Maia.

Estes Jogos serão uma homenagem a Manuel Armando Oliveira, quem teve a iniciativa, um homem com um percurso reconhecido no mundo dos cavalos, que convidou o Pony Club a participar e dar continuidade em eventos futuros.

Os 1º Jogos de Equitação Adaptada da Maia destinam-se a todos os atletas com necessidades educativas especiais, tendo como objetivo principal proporcionar o acesso ao cavalo na sua vertente de competição. A organização pretende também proporcionar a todos os participantes a possibilidade de mostrarem os seus conhecimentos equestres num dia onde as palavras chave serão a interajuda e boa disposição

A entrada é livre.

PR