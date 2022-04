No primeiro dia das Jornadas Equestres da Juventude, decorreram no Centro de Alto

Rendimento de Desportos Equestres da Golegã – Hippos, as sessões abertas dos treinos

de Captação Geração Talento de Saltos de Obstáculos e de Ensino, com os Treinadores

Nacionais da Juventude.

Em complemento às atividades equestres, decorrem no mesmo espaço as atividades de

interação com a Guarda Nacional Republicana, nomeadamente da Unidade de

Emergência de Proteção e Socorro, do Núcleo de Proteção Ambiental e da Secção de

Policiamento Comunitário, onde os militares da Guarda interagem com os atletas,

equipas técnicas e munícipes da Azinhaga, Golegã e Pombalinho, demonstrando as suas

valências e sensibilizando a sociedade para uma melhor educação cívica.

As I Jornadas Equestres da Juventude decorrem na Golegã, até ao dia 16 de abril.