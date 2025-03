Primeira Jornada do Campeonato Nacional de Trote e Galope agitou Hipódromo de Carvalho

Na manhã deste domingo (2), o Hipódromo de Carvalho, em Celorico de Basto, foi palco de intensas emoções na primeira jornada do Campeonato Nacional de Trote e Galope. O evento reuniu os melhores cavaleiros e cavalos de todo o país, proporcionando disputas acirradas e performances memoráveis.

Destaques no Trote

O dia foi marcado por conquistas de tirar o fôlego. Antonio Bessa protagonizou uma verdadeira exibição de classe ao conquistar a tripleta: iniciou com uma vitória impressionante com Don Tresor para a Quadra Mustang, e completou o feito vencendo com Fontou do Payre e Dean Deluca para a Quadra CELV. Essa sequência de vitórias reafirma a excelência do driver.

Outra corrida de grande destaque foi o GP Le Trote Sales, vencido pelo ideal western da Quadra SL Rodrigues com a montaria de Sérgio Rodrigues, que encantou o público com sua habilidade e força.

No setor dos garranos, a campeã Vitoria Guimarães, acompanhada do seu Fidalgo (POR), iniciou a época com uma vitória marcante, ressaltando a tradição e o talento que este segmento representa.

Emoções no Galope

A modalidade de galope não ficou atrás em emoção e competitividade. Querendak (POR) estreou em Portugal com uma vitória significativa para a Quadra Maia Lidador, com a montagem experiente de José Lima.

Nas demais provas, Diogo Duarte venceu os 2200 metros com Princesa Chloe, representando com maestria a Quadra José Miguel. Já Filipe Vaz conquistou os 1600 metros com Grand Courgean para a Quadra CELV, evidenciando a alta qualidade dos competidores e a disputa acirrada do campeonato.

Próximos Desafios

Esta primeira jornada, realizada num cenário que exala tradição e paixão pelo mundo hípico, estabeleceu o tom para o campeonato nacional. Os participantes e o público já aguardam ansiosamente a próxima etapa, marcada para o dia 16 de março, em Ponte da Barca, onde novos desafios e emoções estarão à espera dos competidores.

O sucesso do evento reafirma o crescente interesse e o profissionalismo nas modalidades de trote e galope, celebrando o espírito competitivo e a rica tradição das corridas hípicas em Portugal.