Previsões para o evento em Compiègne esta quinta-feira

Estão agendadas 7 corridas para esta quinta-feira (06), no Hipódromo de Putois em Compiègne. A primeira prova será às 11h50. O destaque do dia será o Prix Journaliste (Gr.3), a 6ª corrida às 14h42. Nesta prova, surge como provável vencedor Gage de Réussite, após a sua prestação no Prix Solitaire em que terminou em segundo lugar atrás do Geelong Sport. Uma oportunidade para Jeremy da Silva com Gage de Réussite vigar-se da égua de 7 anos, Geelong Sport.

O cavalo de 9 anos, Eddy de Balme com o jóquei Angelio Zuliani, que correu duas vezes em Compiègne, considerado um “outsider”, pode ser também uma boa aposta. Treinado por Francois Nicolle, tem as qualidades para vencer neste lote.