Presidente da República visita Escola Portuguesa de Arte Equestre 22 Junho, 2018 7:41

O Presidente da República visita esta 6ª. feira, dia 22 de Junho, com início às 17h15m, a Escola Portuguesa de Arte Equestre.

A visita começará no Páteo da Nora, onde irá observar aos preparativos de cavalos e cavaleiros, seguindo depois para o Picadeiro Henrique Calado (edifício em frente ao Páteo da Nora) onde assistirá à Gala de Verão da Escola Portuguesa de Arte Equestre, cujo início está marcado para as 18h.

Nesta Gala, e para além do alinhamento habitual, que recria a secular Arte Equestre Portuguesa dos tempos do séc. XVIII, haverá um número especial “as éguas afilhadas”, com a apresentação de poldros da Coudelaria Alter.

Sobre a Escola Portuguesa de Arte Equestre

A Escola Portuguesa de Arte Equestre, sediada nos jardins do Palácio Nacional de Queluz, foi fundada em 1979 com a finalidade de promover o ensino, a prática e a divulgação da Arte Equestre tradicional portuguesa. Recupera a tradição da Real Picaria, academia equestre da corte portuguesa do século XVIII, que usava o Picadeiro Real de Belém, hoje Museu Nacional dos Coches, e monta exclusivamente cavalos lusitanos da Coudelaria de Alter.

A gestão da Escola Portuguesa de Arte Equestre foi entregue pelo Governo à Parques de Sintra em Setembro de 2012.

PR