Prémios Longines WBFSH para Criadores 2025

No sábado, dia 24 de janeiro de 2026, no prestigiado evento Longines WBFSH Breeder Awards, em Amesterdão, a World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) e o seu parceiro Longines distinguiram orgulhosamente os principais criadores nas disciplinas de dressage, saltos de obstáculos e concurso completo, pelo seu contributo excecional para o desporto equestre internacional.

Os prémios de 2025 foram atribuídos a Stephan Kurz, criador da notável égua Mount St John Freestyle (HANN), na categoria de Dressage; a Susana Epaillard Garcia Cereceda, como a melhor criadora na disciplina de saltos de obstáculos, pelo seu cavalo castrado Donatello d’Auge (SF); e ao criador de concurso completo Ocke Riewerts, com o cavalo London 52 (HOLST).

Cada criador recebeu um requintado relógio Longines, entregue pela brand manager da Longines, Judith Mennen. O Presidente da WBFSH, Jan Pedersen, entregou ainda aos distinguidos um troféu exclusivo em bronze, da autoria de Brigitte Boss, com inscrição personalizada.