Prémio Carreira para Mestre Luís Valença

A XV Gala de Mérito Desportivo realizou-se no dia 6 de dezembro, no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, constituindo mais uma celebração da dedicação e excelência dos atletas e agentes desportivos ligados ao Concelho que, na última época, se distinguiram pelos resultados alcançados.

O Prémio Carreira foi entregue a Luís Valença, referência incontornável da equitação clássica portuguesa e verdadeiro embaixador do cavalo, do cavaleiro e das tradições equestres nacionais. Em 1983, fundou o Centro Equestre da Lezíria Grande, em Vila Franca de Xira, um espaço de formação e palco de espetáculos de alta escola, onde o célebre cavalo Sultão se tornou um símbolo reconhecido. Ao longo da sua carreira, formou numerosos desportistas de elevado nível e integrou equipas em competições internacionais de Dressage, contribuindo de forma decisiva para a valorização e projeção do desporto equestre português.

O Prémio Carreira foi entregue pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, e pelo Presidente da Federação Equestre Portuguesa, Bruno Rente.

Foram também premiados cerca de 360 atletas de mérito do Concelho, pelos resultados obtidos ao longo da última época desportiva, em representação de 18 clubes e de 14 modalidades, com as distinções Baptista Pereira, Carlos Lopes e Pedro Alves.

As distinções “evidenciam uma diversidade e uma dinâmica do Movimento Associativo Desportivo Concelhio, com resultados de excelência para os atletas, para os clubes, para o Concelho e para o nosso país“, sublinhou o presidente da Câmara, Fernando Paulo Ferreira.

Integrada no Programa de Apoio ao Movimento Associativo, a realização anual da Gala de Mérito Desportivo valoriza o desporto e os seus princípios, que promovem o espírito de equipa, a liderança e a cidadania.