Portugueses além-fronteiras este fim de semana

10 Dezembro, 2025 11:36

Os cavaleiros portugueses voltam a marcar presença em diversas competições internacionais de Saltos de Obstáculos, espalhadas por vários países europeus e também pelo Médio Oriente. Entre 9 e 14 de dezembro de 2025, atletas nacionais competem em provas de diferentes níveis em Espanha, Suíça, Países Baixos, França e Abu Dhabi.

Oliva (Espanha) — 9 a 14 de dezembro de 2025

CSI1*

  • Nuno Tiago Gomes com Harmonie des Douces

  • Nuno Tiago Gomes com Irish de Riverland

Genebra (Suíça) — 10 a 14 de dezembro de 2025

CSIU25*

  • Molly Hughes Bravo com HHS Ice Flo

Kronenberg (Países Baixos) — 10 a 14 de dezembro de 2025

CSI2*

  • Rodrigo Giesteira de Almeida com Comme le Cœur

  • Rodrigo Giesteira de Almeida com Inspector

  • Mafalda Costa Marques com MC Queen

  • Mafalda Costa Marques com Oscar

  • Rodrigo Morgado com Luso-N

CSI1*

  • Rodrigo Giesteira de Almeida com Kentucky RW

  • José Antunes dos Reis com Nariva

  • Rodrigo Morgado com I Say What Z

CSIYH

  • Rodrigo Giesteira de Almeida com Mans

  • Mafalda Costa Marques com Ilona B 111 Z

  • Rodrigo Morgado com Attitude Z

Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) — 11 a 14 de dezembro de 2025

CSI4*

  • João Marquilhas com Eureka du Vernay

  • João Marquilhas com HBR Galantique Royale

CSIYH

  • João Marquilhas com O Dorado Equigenne Kar

Paris (França) — 11 a 14 de dezembro de 2025

CSI3*

  • Mário Wilson Fernandes com Cool Grey

  • Mário Wilson Fernandes com Krachtpatser

    Alguns destes eventos podem ser acompanhados em direto ou em diferido através da plataforma ClipMyHorse.tv.

