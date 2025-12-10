Portugueses além-fronteiras este fim de semana

Alguns destes eventos podem ser acompanhados em direto ou em diferido através da plataforma ClipMyHorse.tv .

Os cavaleiros portugueses voltam a marcar presença em diversas competições internacionais de Saltos de Obstáculos, espalhadas por vários países europeus e também pelo Médio Oriente. Entre 9 e 14 de dezembro de 2025, atletas nacionais competem em provas de diferentes níveis em Espanha, Suíça, Países Baixos, França e Abu Dhabi.