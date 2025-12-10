Portugueses além-fronteiras este fim de semana
Os cavaleiros portugueses voltam a marcar presença em diversas competições internacionais de Saltos de Obstáculos, espalhadas por vários países europeus e também pelo Médio Oriente. Entre 9 e 14 de dezembro de 2025, atletas nacionais competem em provas de diferentes níveis em Espanha, Suíça, Países Baixos, França e Abu Dhabi.
Oliva (Espanha) — 9 a 14 de dezembro de 2025
CSI1*
-
Nuno Tiago Gomes com Harmonie des Douces
-
Nuno Tiago Gomes com Irish de Riverland
Genebra (Suíça) — 10 a 14 de dezembro de 2025
CSIU25*
-
Molly Hughes Bravo com HHS Ice Flo
Kronenberg (Países Baixos) — 10 a 14 de dezembro de 2025
CSI2*
-
Rodrigo Giesteira de Almeida com Comme le Cœur
-
Rodrigo Giesteira de Almeida com Inspector
-
Mafalda Costa Marques com MC Queen
-
Mafalda Costa Marques com Oscar
-
Rodrigo Morgado com Luso-N
CSI1*
-
Rodrigo Giesteira de Almeida com Kentucky RW
-
José Antunes dos Reis com Nariva
-
Rodrigo Morgado com I Say What Z
CSIYH
-
Rodrigo Giesteira de Almeida com Mans
-
Mafalda Costa Marques com Ilona B 111 Z
-
Rodrigo Morgado com Attitude Z
Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) — 11 a 14 de dezembro de 2025
CSI4*
-
João Marquilhas com Eureka du Vernay
-
João Marquilhas com HBR Galantique Royale
CSIYH
-
João Marquilhas com O Dorado Equigenne Kar
Paris (França) — 11 a 14 de dezembro de 2025
CSI3*
-
Mário Wilson Fernandes com Cool Grey
-
Mário Wilson Fernandes com Krachtpatser
Alguns destes eventos podem ser acompanhados em direto ou em diferido através da plataforma ClipMyHorse.tv.