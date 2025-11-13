Portugueses além fronteiras este fim-de-semana

Vários cavaleiros portugueses estão esta semana em destaque em competições internacionais de Saltos de Obstáculos, representando Portugal em provas de diferentes níveis espalhadas por Espanha, Alemanha e Estados Unidos.

Em Valência (Espanha), Miguel Marques Pinto participa no CSI1* com o cavalo Tulum, entre os dias 10 e 16 de novembro.

Já em Oliva (Espanha), Alexandre Faustino marca presença em várias categorias: no CSI3* com Quality VL, no CSI1* com Contuto PS e Merenque WV, e ainda no CSIYH (jovens cavalos) com Navaro N e Stacciso Blue PS.

Nos Estados Unidos, em Arcadia, Luís Sabino entra em pista no CSI3* montando Scoop de Septon Z, entre 12 e 16 de novembro.

Por fim, na prestigiada etapa CSI5*-W de Stuttgart (Alemanha), Rodrigo Giesteira de Almeida representa Portugal com GB Diamantina, Karonia.L e Solidat, num dos concursos mais exigentes do circuito mundial.

A participação destes cavaleiros reflete o forte dinamismo e a crescente presença de Portugal nas competições internacionais de Saltos de Obstáculos.