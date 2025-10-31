NotíciasSaltos de Obstáculos

Portugueses além fronteiras este fim-de-semana

31 Outubro, 2025 18:37

A presença portuguesa volta a destacar-se além-fronteiras, com vários cavaleiros nacionais a participar em prestigiados Concursos Internacionais de Saltos de Obstáculos ao longo deste fim de semana.
De Valência a Lyon, passando por Oliva, Kronenberg e Vejer de la Frontera, o desporto equestre português marca, uma vez mais, presença em provas de elevado nível.

VALENCIA (ESP) | 27/10 – 02/11/2025

CSI3*

  • António Matos de Almeida – Clair Matin PS

  • António Matos de Almeida – Fernando Z

  • Luís Dolgner Ferreira – Ontario 123

  • Duarte Seabra – Cabernet di Fer Z

  • Duarte Seabra – Fernhell Leonardo

  • Duarte Seabra – Nalasko Z

CSI1*

  • António Matos de Almeida – Volver de la Vigne

  • António Matos de Almeida – Chupa Chups

  • António Matos de Almeida – Contizia PS

  • Luís Dolgner Ferreira – Chedington Tallulah

  • Luís Dolgner Ferreira – Ninja Warrior

  • Luís Dolgner Ferreira – Jalalabad de Rêve

  • Luís Dolgner Ferreira – Paula M 5

  • Francisco Fontes – Nasa

  • Francisco Fontes – Mylo du Val du Geer

  • Simão Maio Reis – Dawsons Creek SL

  • Simão Maio Reis – Hickstead-Hero

  • Duarte Seabra – Cornetton Rouge PS

  • Duarte Seabra – Idée d’Aubigny

CSIYH

  • Ana Elias da Costa Fernandes – Full Moon

  • Ana Elias da Costa Fernandes – Kerida de Livaro

  • Ana Elias da Costa Fernandes – Prankster Robin

  • Francisco Fontes – Morgan Free

  • Francisco Fontes – Origami du Val du Geer

  • Francisco Fontes – Ses Titanic

  • Alexandre Mascarenhas de Lemos – Bacantus G

  • Alexandre Mascarenhas de Lemos – Cracker

  • Simão Maio Reis – Enja JP

  • Simão Maio Reis – Misses Millies

  • Simão Maio Reis – Talou’s Bigfoot

LYON (FRA) | 28/10 – 02/11/2025

CSI5* – W

  • Mário Wilson Fernandes – Cool Grey

  • Mário Wilson Fernandes – Krachtpatser

CSI2*

  • Luís Ferreira – Casanocha PS

OLIVA (ESP) | 28/10 – 02/11/2025

CSI1*

  • Alexandre Travia Faustino – Contuto PS

  • Alexandre Travia Faustino – Merenque WV

  • Alexandre Travia Faustino – Quality VL

CSIYH1*

  • Alexandre Travia Faustino – Navaro N

KRONENBERG (NED) | 29/10 – 01/11/2025

CSI2*

  • Rodrigo Giesteira de Almeida – Inspector

  • Rodrigo Giesteira de Almeida – Mans

  • Rodrigo Giesteira de Almeida – Solidat

CSI1*

  • José Maria Antunes dos Reis – Nariva

VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | 29/10 – 02/11/2025

CSI4*

  • Ricardo Benzinho da Costa – Brego le Grand

  • Ricardo Benzinho da Costa – Kirocco

  • Sandra Carreira – Hifi

  • Sandra Carreira – Missanga 7

  • Molly Hughes Bravo – HHS Mercedes

  • Molly Hughes Bravo – HHS Tokyo

  • Molly Hughes Bravo – Ice Flo

  • Bernardo Ladeira – Noblesse

CSIYH1*

  • Bernardo Ladeira – Championado Z

  • Bernardo Ladeira – Championata Z

Boa sorte a todos os cavaleiros!

31 Outubro, 2025 18:37
X