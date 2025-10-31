Portugueses além fronteiras este fim-de-semana
A presença portuguesa volta a destacar-se além-fronteiras, com vários cavaleiros nacionais a participar em prestigiados Concursos Internacionais de Saltos de Obstáculos ao longo deste fim de semana.
De Valência a Lyon, passando por Oliva, Kronenberg e Vejer de la Frontera, o desporto equestre português marca, uma vez mais, presença em provas de elevado nível.
VALENCIA (ESP) | 27/10 – 02/11/2025
CSI3*
António Matos de Almeida – Clair Matin PS
António Matos de Almeida – Fernando Z
Luís Dolgner Ferreira – Ontario 123
Duarte Seabra – Cabernet di Fer Z
Duarte Seabra – Fernhell Leonardo
Duarte Seabra – Nalasko Z
CSI1*
António Matos de Almeida – Volver de la Vigne
António Matos de Almeida – Chupa Chups
António Matos de Almeida – Contizia PS
Luís Dolgner Ferreira – Chedington Tallulah
Luís Dolgner Ferreira – Ninja Warrior
Luís Dolgner Ferreira – Jalalabad de Rêve
Luís Dolgner Ferreira – Paula M 5
Francisco Fontes – Nasa
Francisco Fontes – Mylo du Val du Geer
Simão Maio Reis – Dawsons Creek SL
Simão Maio Reis – Hickstead-Hero
Duarte Seabra – Cornetton Rouge PS
Duarte Seabra – Idée d’Aubigny
CSIYH
Ana Elias da Costa Fernandes – Full Moon
Ana Elias da Costa Fernandes – Kerida de Livaro
Ana Elias da Costa Fernandes – Prankster Robin
Francisco Fontes – Morgan Free
Francisco Fontes – Origami du Val du Geer
Francisco Fontes – Ses Titanic
Alexandre Mascarenhas de Lemos – Bacantus G
Alexandre Mascarenhas de Lemos – Cracker
Simão Maio Reis – Enja JP
Simão Maio Reis – Misses Millies
Simão Maio Reis – Talou’s Bigfoot
LYON (FRA) | 28/10 – 02/11/2025
CSI5* – W
Mário Wilson Fernandes – Cool Grey
Mário Wilson Fernandes – Krachtpatser
CSI2*
Luís Ferreira – Casanocha PS
OLIVA (ESP) | 28/10 – 02/11/2025
CSI1*
Alexandre Travia Faustino – Contuto PS
Alexandre Travia Faustino – Merenque WV
Alexandre Travia Faustino – Quality VL
CSIYH1*
Alexandre Travia Faustino – Navaro N
KRONENBERG (NED) | 29/10 – 01/11/2025
CSI2*
Rodrigo Giesteira de Almeida – Inspector
Rodrigo Giesteira de Almeida – Mans
Rodrigo Giesteira de Almeida – Solidat
CSI1*
José Maria Antunes dos Reis – Nariva
VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | 29/10 – 02/11/2025
CSI4*
Ricardo Benzinho da Costa – Brego le Grand
Ricardo Benzinho da Costa – Kirocco
Sandra Carreira – Hifi
Sandra Carreira – Missanga 7
Molly Hughes Bravo – HHS Mercedes
Molly Hughes Bravo – HHS Tokyo
Molly Hughes Bravo – Ice Flo
Bernardo Ladeira – Noblesse
CSIYH1*
Bernardo Ladeira – Championado Z
Bernardo Ladeira – Championata Z