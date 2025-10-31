Portugueses além fronteiras este fim-de-semana

A presença portuguesa volta a destacar-se além-fronteiras, com vários cavaleiros nacionais a participar em prestigiados Concursos Internacionais de Saltos de Obstáculos ao longo deste fim de semana.

De Valência a Lyon, passando por Oliva, Kronenberg e Vejer de la Frontera, o desporto equestre português marca, uma vez mais, presença em provas de elevado nível.

VALENCIA (ESP) | 27/10 – 02/11/2025

CSI3*

António Matos de Almeida – Clair Matin PS

António Matos de Almeida – Fernando Z

Luís Dolgner Ferreira – Ontario 123

Duarte Seabra – Cabernet di Fer Z

Duarte Seabra – Fernhell Leonardo

Duarte Seabra – Nalasko Z

CSI1*

António Matos de Almeida – Volver de la Vigne

António Matos de Almeida – Chupa Chups

António Matos de Almeida – Contizia PS

Luís Dolgner Ferreira – Chedington Tallulah

Luís Dolgner Ferreira – Ninja Warrior

Luís Dolgner Ferreira – Jalalabad de Rêve

Luís Dolgner Ferreira – Paula M 5

Francisco Fontes – Nasa

Francisco Fontes – Mylo du Val du Geer

Simão Maio Reis – Dawsons Creek SL

Simão Maio Reis – Hickstead-Hero

Duarte Seabra – Cornetton Rouge PS

Duarte Seabra – Idée d’Aubigny

CSIYH

Ana Elias da Costa Fernandes – Full Moon

Ana Elias da Costa Fernandes – Kerida de Livaro

Ana Elias da Costa Fernandes – Prankster Robin

Francisco Fontes – Morgan Free

Francisco Fontes – Origami du Val du Geer

Francisco Fontes – Ses Titanic

Alexandre Mascarenhas de Lemos – Bacantus G

Alexandre Mascarenhas de Lemos – Cracker

Simão Maio Reis – Enja JP

Simão Maio Reis – Misses Millies

Simão Maio Reis – Talou’s Bigfoot

LYON (FRA) | 28/10 – 02/11/2025

CSI5* – W

Mário Wilson Fernandes – Cool Grey

Mário Wilson Fernandes – Krachtpatser

CSI2*

Luís Ferreira – Casanocha PS

OLIVA (ESP) | 28/10 – 02/11/2025

CSI1*

Alexandre Travia Faustino – Contuto PS

Alexandre Travia Faustino – Merenque WV

Alexandre Travia Faustino – Quality VL

CSIYH1*

Alexandre Travia Faustino – Navaro N

KRONENBERG (NED) | 29/10 – 01/11/2025

CSI2*

Rodrigo Giesteira de Almeida – Inspector

Rodrigo Giesteira de Almeida – Mans

Rodrigo Giesteira de Almeida – Solidat

CSI1*

José Maria Antunes dos Reis – Nariva

VEJER DE LA FRONTERA (ESP) | 29/10 – 02/11/2025

CSI4*

Ricardo Benzinho da Costa – Brego le Grand

Ricardo Benzinho da Costa – Kirocco

Sandra Carreira – Hifi

Sandra Carreira – Missanga 7

Molly Hughes Bravo – HHS Mercedes

Molly Hughes Bravo – HHS Tokyo

Molly Hughes Bravo – Ice Flo

Bernardo Ladeira – Noblesse

CSIYH1*

Bernardo Ladeira – Championado Z

Bernardo Ladeira – Championata Z

Boa sorte a todos os cavaleiros!