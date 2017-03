Portugueses além-fronteiras este fim-de-semana

A oitava semana do Winter Equestrian Festival vai contar com a participação da cavaleira olímpica Luciana Diniz (Fit for Fun 13) no CSIO4* de Wellington (EUA) de 1 a 5 de Março.

No Circuito do Sol em Montenmedio, Espanha, estão inscritos:

CSI3* VEJER DE LA FRONTERA (Espanha) de 28 de Fevereiro a 5 de Março de 2017

MARINA FRUTUOSO MELO com Cantano

ANTÓNIO FRUTUOSO MELO com Ananaz e Chassana

NUNO TIAGO GOMES com Disco e Pantaro

FRANCISCA VAZ GUEDES com Centalouette e L B Caillou

JOÃO PEREIRA COUTINHO com Baldano, Cheribalou, Dhalita, Nelson du Biolay e Quala

SALVADOR FONSECA FERREIRA com Escada

GUILHERME LUCAS ROSADO com Terentia d’Asnieres e Up du Salbey

DUARTE ROMÃO com Utopie d’Bonneville

VERA MATIAS com Hero van’t Polderhof

BERNARDO NOBRE PALMA com Andiamo 241 e Vritz Z

Mª do CARMO NOBRE PALMA com Cereja

CSIYH VEJER DE LA FRONTERA (Espanha) de 28 de Fevereiro a 5 de Março de 2017

MARINA FRUTUOSO MELO com Conilla Rouge, Conthoraire, First Class, Hardcore e Hitchcok

ANTÓNIO FRUTUOSO MELO com Diquidanum

SALVADOR FONSECA FERREIRA com Coca Cola Z e Corvette

MARCELO EDGAR SOUSA com C Gucci Z, Diapolvio, Hacker e Major van’t oud Vliegveld

DUARTE ROMÃO com Airelle Flamingo

GUILHERME LUCAS ROSADO com Calamity Jane Rumel

Mais informações em:

www.sunshinetour.net