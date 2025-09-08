Portugueses Além-Fronteiras
Após a pausa de verão, 10 cavaleiros portugueses regressam à competição internacional neste fim de semana, marcando presença na Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Holanda e França.
Saltos de Obstáculos
🇩🇪 Ising am Chiemsee (Alemanha)
10 a 14 de setembro de 2025
CSI2*
-
Alexandre Faustino com MERENQUE WV
-
Alexandre Faustino com POLICEMAN 2
-
Alexandre Faustino com QUALITY VL
CSIYH*
-
Alexandre Faustino com NAVARO N
🇨🇭 Ascona (Suíça)
10 a 14 de setembro de 2025
CSI4*
-
Rodrigo Sampaio Peixoto com ORION AS
-
Rodrigo Sampaio Peixoto com HIPOP DE CANTRAIE
🇺🇸 Williamsburg – Traverse City (EUA)
10 a 14 de setembro de 2025
CSI5*
-
Luís Sabino com SCOOP DE SEPTON Z
-
Luís Sabino com VICK DU CROISY
🇳🇱 Kronenberg (Holanda)
10 a 13 de setembro de 2025
CSI2*
-
Salvador Fonseca Ferreira com HAMLET DW Z
-
Nuno Tiago Gomes com GUAPA DE LIAM
-
Luísa Horta Osório com FEELING DE LA HOUSSIERE
-
Luísa Horta Osório com GROOVE DU GUIGNOLY
CSI1*
-
Salvador Fonseca Ferreira com MURCIA
CSIYH*
-
Salvador Fonseca Ferreira com KASSANDRA GC
-
Luísa Horta Osório com SALOMEA VAN’T MERELSNEST
🇩🇪 Opglabbeek (Alemanha)
10 a 14 de setembro de 2025
CSI2*
-
Francisco Rocha com ZIBER GE BLUE SR Z
CSI1*
-
Francisco Rocha com DERRIZ Z
CSIYH*
-
Francisco Rocha com CORNYDOR Z
-
Francisco Rocha com POKERFACE VD MOLENDREEF Z
🇫🇷 Compiègne (França)
10 a 14 de setembro de 2025
CSI2*
-
Mário Wilson Fernandes com COOL GREY
-
Mário Wilson Fernandes com KRACHTPATSER
CSI1*
-
Mário Wilson Fernandes com ISLAND DE LA SOURCE
CSIYH*
-
Mário Wilson Fernandes com NAPELS
-
Mário Wilson Fernandes com NINA
CSI-AM
-
Mila Resende com LUCKY CHARM-N
🇩🇪 Riesenbeck (Alemanha)
11 a 14 de setembro de 2025
CSI5 – Global Champions Tour*
-
Duarte Seabra com CABERNET DI FER Z
-
Duarte Seabra com DOURADOS 2
CSIYH*
-
Duarte Seabra com ITOKI LS D’AUBIGNY