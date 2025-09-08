NotíciasSaltos de Obstáculos

Portugueses Além-Fronteiras

8 Setembro, 2025 18:35

Após a pausa de verão, 10 cavaleiros portugueses regressam à competição internacional neste fim de semana, marcando presença na Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Holanda e França.

Saltos de Obstáculos

🇩🇪 Ising am Chiemsee (Alemanha)

10 a 14 de setembro de 2025

CSI2*

  • Alexandre Faustino com MERENQUE WV

  • Alexandre Faustino com POLICEMAN 2

  • Alexandre Faustino com QUALITY VL

CSIYH*

  • Alexandre Faustino com NAVARO N

🇨🇭 Ascona (Suíça)

10 a 14 de setembro de 2025

CSI4*

  • Rodrigo Sampaio Peixoto com ORION AS

  • Rodrigo Sampaio Peixoto com HIPOP DE CANTRAIE

🇺🇸 Williamsburg – Traverse City (EUA)

10 a 14 de setembro de 2025

CSI5*

  • Luís Sabino com SCOOP DE SEPTON Z

  • Luís Sabino com VICK DU CROISY

🇳🇱 Kronenberg (Holanda)

10 a 13 de setembro de 2025

CSI2*

  • Salvador Fonseca Ferreira com HAMLET DW Z

  • Nuno Tiago Gomes com GUAPA DE LIAM

  • Luísa Horta Osório com FEELING DE LA HOUSSIERE

  • Luísa Horta Osório com GROOVE DU GUIGNOLY

CSI1*

  • Salvador Fonseca Ferreira com MURCIA

CSIYH*

  • Salvador Fonseca Ferreira com KASSANDRA GC

  • Luísa Horta Osório com SALOMEA VAN’T MERELSNEST

🇩🇪 Opglabbeek (Alemanha)

10 a 14 de setembro de 2025

CSI2*

  • Francisco Rocha com ZIBER GE BLUE SR Z

CSI1*

  • Francisco Rocha com DERRIZ Z

CSIYH*

  • Francisco Rocha com CORNYDOR Z

  • Francisco Rocha com POKERFACE VD MOLENDREEF Z

🇫🇷 Compiègne (França)

10 a 14 de setembro de 2025

CSI2*

  • Mário Wilson Fernandes com COOL GREY

  • Mário Wilson Fernandes com KRACHTPATSER

CSI1*

  • Mário Wilson Fernandes com ISLAND DE LA SOURCE

CSIYH*

  • Mário Wilson Fernandes com NAPELS

  • Mário Wilson Fernandes com NINA

CSI-AM

  • Mila Resende com LUCKY CHARM-N

🇩🇪 Riesenbeck (Alemanha)

11 a 14 de setembro de 2025

CSI5 – Global Champions Tour*

  • Duarte Seabra com CABERNET DI FER Z

  • Duarte Seabra com DOURADOS 2

CSIYH*

  • Duarte Seabra com ITOKI LS D’AUBIGNY

